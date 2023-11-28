Гусев Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Гусев Петр Семенович

Мать: Олена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Сергеевна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Гусева Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Мавра Сергеевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Гусева Парасковья Николаевна

Мать ребёнка: Мавра Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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