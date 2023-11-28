Гусев Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Гусев Петр Семенович
Мать: Олена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Сергеевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Гусева Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Мавра Сергеевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Гусева Парасковья Николаевна
Мать ребёнка: Мавра Сергеевна
Смерть
Неизвестно