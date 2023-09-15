Филимон Яковлев
Место рождения
Дата рождения16.12.1824
Дата смерти11.12.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1824
Отец: Яков Яковлев
Мать: Евдокия (Егорова)
Бракосочетание
28.05.1843
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.06.1845
Дочь: Акилина Филимонова
Мать ребёнка: Анна (Романова по крёстному)
Рождение ребёнка
08.04.1850
Сын: Иродион Филимонов
Мать ребёнка: Анна (Романова по крёстному)
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Феодосия ст
Мать ребёнка: Анна (Романова по крёстному)
Рождение ребёнка
30.09.1855
Сын: Андрей Филимонов
Мать ребёнка: Марфа Андреева
Бракосочетание
09.05.1856
Жена: Дария Парфенова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1857
Сын: Парфений Филимонов
Мать ребёнка: Дария Парфенова
Рождение ребёнка
24.05.1858
Дочь: Феодосия Филимонова
Мать ребёнка: Дария Парфенова
Бракосочетание
01.11.1859
Жена: Анастасия Ульянова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Марфа Филимонова
Мать ребёнка: Анастасия Ульянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Андреева
Смерть
11.12.1890