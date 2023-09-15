Филимон Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимон Яковлев

Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

16.12.1824

Дата смерти

11.12.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1824

Отец: Яков Яковлев

Мать: Евдокия (Егорова)

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.05.1843

Жена: Анна (Романова по крёстному)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.06.1845

Дочь: Акилина Филимонова

Мать ребёнка: Анна (Романова по крёстному)

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1850

Сын: Иродион Филимонов

Мать ребёнка: Анна (Романова по крёстному)

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Феодосия ст

Мать ребёнка: Анна (Романова по крёстному)

Рождение ребёнка
30.09.1855

Сын: Андрей Филимонов

Мать ребёнка: Марфа Андреева

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.05.1856

Жена: Дария Парфенова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1857

Сын: Парфений Филимонов

Мать ребёнка: Дария Парфенова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.05.1858

Дочь: Феодосия Филимонова

Мать ребёнка: Дария Парфенова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
01.11.1859

Жена: Анастасия Ульянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Марфа Филимонова

Мать ребёнка: Анастасия Ульянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Андреева

Смерть
11.12.1890
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
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