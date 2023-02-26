Дария Парфенова
Место рожденияд.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1834
Дата смерти09.03.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.05.1856
Муж: Филимон Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1857
Сын: Парфений Филимонов
Отец ребёнка: Филимон Яковлев
Рождение ребёнка
24.05.1858
Дочь: Феодосия Филимонова
Отец ребёнка: Филимон Яковлев
Смерть
09.03.1859