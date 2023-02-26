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Дария Парфенова

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Место рождения

д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1834

Дата смерти

09.03.1859

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: ?

Мать: ?

д.Андреево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.05.1856

Муж: Филимон Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1857

Сын: Парфений Филимонов

Отец ребёнка: Филимон Яковлев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.05.1858

Дочь: Феодосия Филимонова

Отец ребёнка: Филимон Яковлев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
09.03.1859
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
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