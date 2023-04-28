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Яков Яковлев

Место рождения

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805

Отец: Яков Никитин

Мать: Мавра Прокопова

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1814

Сын: Алексей ст

Мать ребёнка: Евдокия (Егорова)

Бракосочетание
22.10.1822

Жена: Евдокия (Егорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.12.1824

Сын: Филимон Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия (Егорова)

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия (Егорова)

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1833

Сын: Алексей Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия (Егорова)

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1837

Дочь: Наталия Яковлева

Мать ребёнка: Евдокия (Егорова)

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1840

Сын: Никон Яковлев

Мать ребёнка: Евдокия (Егорова)

Смерть
Неизвестно
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