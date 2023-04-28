Яков Яковлев
Место рождения
Дата рожденияДо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805
Отец: Яков Никитин
Мать: Мавра Прокопова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Алексей ст
Мать ребёнка: Евдокия (Егорова)
Бракосочетание
22.10.1822
Жена: Евдокия (Егорова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.12.1824
Сын: Филимон Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия (Егорова)
Рождение ребёнка
1829
Сын: Андрей Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия (Егорова)
Рождение ребёнка
15.03.1833
Сын: Алексей Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия (Егорова)
Рождение ребёнка
13.08.1837
Дочь: Наталия Яковлева
Мать ребёнка: Евдокия (Егорова)
Рождение ребёнка
1840
Сын: Никон Яковлев
Мать ребёнка: Евдокия (Егорова)
Смерть
Неизвестно