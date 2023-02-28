Анна (Романова по крёстному) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Романова по крёстному)

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Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1825

Дата смерти

09.03.1856

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.05.1843

Муж: Филимон Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.06.1845

Дочь: Акилина Филимонова

Отец ребёнка: Филимон Яковлев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1850

Сын: Иродион Филимонов

Отец ребёнка: Филимон Яковлев

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Феодосия ст

Отец ребёнка: Филимон Яковлев

Смерть
09.03.1856
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
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