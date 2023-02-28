Анна (Романова по крёстному)
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти09.03.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.05.1843
Муж: Филимон Яковлев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
13.06.1845
Дочь: Акилина Филимонова
Отец ребёнка: Филимон Яковлев
Рождение ребёнка
08.04.1850
Сын: Иродион Филимонов
Отец ребёнка: Филимон Яковлев
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Феодосия ст
Отец ребёнка: Филимон Яковлев
Смерть
09.03.1856