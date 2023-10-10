Прокофьева (Ковригина) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева (Ковригина) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1903

Дата смерти

03.02.1940

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Ковригин Василий Алексеевич

Мать: Ковригина Анисия Антониевна

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.03.1924

Сын: Прокофьев Антон Иванович

Отец ребёнка: Прокофьев Иван Васильевич

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.07.1926

Дочь: Зайцева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Прокофьев Иван Васильевич

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.11.1928

Дочь: Разживина Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Прокофьев Иван Васильевич

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.07.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокофьев Иван Васильевич

Тубинский, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1937

Сын: Прокофьев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Прокофьев Иван Васильевич

Тубинский, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.02.1940
Тубинский, Баймакский муниципальный район, Республика Башкортостан
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