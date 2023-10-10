Прокофьева (Ковригина) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти03.02.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
14.03.1924
Отец ребёнка: Прокофьев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
16.07.1926
Дочь: Зайцева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Прокофьев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
22.11.1928
Дочь: Разживина Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Прокофьев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
11.07.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прокофьев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
22.12.1937
Сын: Прокофьев Михаил Иванович
Отец ребёнка: Прокофьев Иван Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.02.1940