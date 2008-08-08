Зайцева (Прокофьева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Прокофьева) Мария Ивановна

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Место рождения

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.07.1926

Дата смерти

08.08.2008

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1926

Отец: Прокофьев Иван Васильевич

Мать: Прокофьева Евдокия Васильевна

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.07.1954

Сын: Зайцев Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Зайцев Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
19.05.1959

Сын: Зайцев Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Зайцев Анатолий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель русского языка и литературы
Смерть
08.08.2008
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