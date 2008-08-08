Зайцева (Прокофьева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.07.1926
Дата смерти08.08.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1926
Рождение ребёнка
11.07.1954
Сын: Зайцев Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Зайцев Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
19.05.1959
Сын: Зайцев Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Зайцев Анатолий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель русского языка и литературы
Смерть
08.08.2008