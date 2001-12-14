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Зайцев Анатолий Иванович

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Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.02.1925

Дата смерти

14.12.2001

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1925

Отец: Зайцев Иван

Мать: Зайцева Глафира Степановна

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.07.1954

Сын: Зайцев Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Зайцева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
19.05.1959

Сын: Зайцев Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Зайцева Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.12.2001
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