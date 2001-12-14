Зайцев Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения03.02.1925
Дата смерти14.12.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1925
Отец: Зайцев Иван
Рождение ребёнка
11.07.1954
Сын: Зайцев Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Зайцева Мария Ивановна
Рождение ребёнка
19.05.1959
Сын: Зайцев Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Зайцева Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.12.2001