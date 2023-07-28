Ковригин Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения03.08.1859
Дата смерти?.05.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1859
Рождение ребёнка
25.08.1885
Дочь: Любимова Васса Васильевна
Мать ребёнка: Ковригина Анисия Антониевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Ковригин Абакум Васильевич
Мать ребёнка: Ковригина Анисия Антониевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Прокофьева Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Ковригина Анисия Антониевна
Рождение ребёнка
24.08.1905
Сын: Ковригин Евлантий Васильевич
Мать ребёнка: Ковригина Анисия Антониевна
Рождение ребёнка
12.12.1908
Дочь: Косенкова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Ковригина Анисия Антониевна
Рождение ребёнка
12.02.1911
Сын: Ковригин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Ковригина Анисия Антониевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковригин Карпей Васильевич
Мать ребёнка: Ковригина Анисия Антониевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.05.1911