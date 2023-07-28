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Ковригин Василий Алексеевич

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.08.1859

Дата смерти

?.05.1911

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1859

Отец: Ковригин Алексей Семенов

Мать: Ковригина Ульяна Андреева

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1885

Дочь: Любимова Васса Васильевна

Мать ребёнка: Ковригина Анисия Антониевна

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1902

Сын: Ковригин Абакум Васильевич

Мать ребёнка: Ковригина Анисия Антониевна

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Прокофьева Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Ковригина Анисия Антониевна

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.08.1905

Сын: Ковригин Евлантий Васильевич

Мать ребёнка: Ковригина Анисия Антониевна

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.12.1908

Дочь: Косенкова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Ковригина Анисия Антониевна

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1911

Сын: Ковригин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Ковригина Анисия Антониевна

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковригин Карпей Васильевич

Мать ребёнка: Ковригина Анисия Антониевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.05.1911