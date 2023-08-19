Разживина (Прокофьева) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.11.1928
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1928
Рождение ребёнка
03.02.1949
Дочь: Садуллаева Лариса Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2008