Разживина (Прокофьева) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разживина (Прокофьева) Клавдия Ивановна

Место рождения

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.11.1928

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1928

Отец: Прокофьев Иван Васильевич

Мать: Прокофьева Евдокия Васильевна

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1949

Дочь: Садуллаева Лариса Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2008
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