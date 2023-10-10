Кайкова (Боброва) Прасковья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайкова (Боброва) Прасковья Никитична

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

29.09.1934

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Бобров Никита Иванов

Мать: не указана

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.01.1911 ст.

Муж: Кайков Иван Степанович

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Восприемники: кр. Иван Леонтьев Ильинов, с. Шиловка кр. Алексей Егоров Иванов и Дмитрий Емельянов Бобров
Рождение ребёнка
17.07.1914 ст.

Дочь: Манакова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кайков Иван Степанович

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Восприемники: мещ. Александр Федоров Елизаров и с. Шиловки кр. дев. Надежда Никитина Боброва протоирий Христофор Боголюбов и псаломщик Александр Ивановский ф. 134 оп. 39 д. 250 лл. 330
Рождение ребёнка
05.02.1918 ст.

Сын: Кайков Александр Иванович

Отец ребёнка: Кайков Иван Степанович

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.12.1923

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Кайков Иван Степанович

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.01.1927

Сын: Кайков Петр Иванович

Отец ребёнка: Кайков Иван Степанович

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.08.1930

Дочь: Савельева Антонина (Тося) Ивановна

Отец ребёнка: Кайков Иван Степанович

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Куликов Виктор (Владимир) Алексеевич (Иванович)

Отец ребёнка: Кайков Иван Степанович

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Осуждение
1932
Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
раскулачены и выселены на спецпоселение, Источник: УВД Ульяновской обл. Дата реабилитации: 17 мая 1996
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кайков Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Кайков Иван Степанович

Смерть
29.09.1934
Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
от малярии
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