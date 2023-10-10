Кайкова (Боброва) Прасковья Никитична
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти29.09.1934
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Бобров Никита Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1911 ст.
Восприемники: кр. Иван Леонтьев Ильинов, с. Шиловка кр. Алексей Егоров Иванов и Дмитрий Емельянов Бобров
Рождение ребёнка
17.07.1914 ст.
Дочь: Манакова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кайков Иван Степанович
Восприемники: мещ. Александр Федоров Елизаров и с. Шиловки кр. дев. Надежда Никитина Боброва протоирий Христофор Боголюбов и псаломщик Александр Ивановский ф. 134 оп. 39 д. 250 лл. 330
Рождение ребёнка
05.02.1918 ст.
Сын: Кайков Александр Иванович
Отец ребёнка: Кайков Иван Степанович
Рождение ребёнка
02.12.1923
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Кайков Иван Степанович
Рождение ребёнка
20.01.1927
Сын: Кайков Петр Иванович
Отец ребёнка: Кайков Иван Степанович
Рождение ребёнка
08.08.1930
Дочь: Савельева Антонина (Тося) Ивановна
Отец ребёнка: Кайков Иван Степанович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Куликов Виктор (Владимир) Алексеевич (Иванович)
Отец ребёнка: Кайков Иван Степанович
Осуждение
1932
раскулачены и выселены на спецпоселение, Источник: УВД Ульяновской обл. Дата реабилитации: 17 мая 1996
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кайков Иван Степанович
Смерть
29.09.1934
от малярии