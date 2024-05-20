Куликов (Кайков) Виктор (Владимир) Алексеевич (Иванович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов (Кайков) Виктор (Владимир) Алексеевич (Иванович)

Место рождения

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1932

Дата смерти

07.05.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Кайков Иван Степанов

Мать: Кайкова (Боброва) Прасковья Никитична

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова (Гидаева) Агафья Кирилловна

Смена фамилии
Около 1935
сменили ИФО в детдоме на Виктор Алексеевич Куликов
Место жительства
Около 1950
Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.09.1958

Сын: Куликов Владимир Викторович

Мать ребёнка: Куликова (Гидаева) Агафья Кирилловна

Смерть
07.05.1959
погиб на производстве: лесоповал, упавшим деревом

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