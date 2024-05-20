Куликов (Кайков) Виктор (Владимир) Алексеевич (Иванович)
Место рождения
Дата рождения1932
Дата смерти07.05.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Бракосочетание
Неизвестно
Смена фамилии
Около 1935
сменили ИФО в детдоме на Виктор Алексеевич Куликов
Место жительства
Около 1950
Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.09.1958
Сын: Куликов Владимир Викторович
Мать ребёнка: Куликова (Гидаева) Агафья Кирилловна
Смерть
07.05.1959
погиб на производстве: лесоповал, упавшим деревом