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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2045Старая Бинарадка (Енаратка), с. удел.при р. Старой Бинарадке.502520010101120Церковь православная 1. Училище. Почтовая станция.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1297. Ст. Бинарадка, село бывшее удельное, при речке Бинарадке, дворов 330, жителей 2665, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, школа, п Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Старая-Бинарадка2921943231260396439857949[...]
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Старая Бинарадка. Б. удел. Мордва и русск. Правосл.1195Р. Бинарадка6749—73022072310
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57017Старая Бинарадкасело53°35'с.ш.49°57'в.д.N-39-088
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36628428101с Старая Бинарадкасело