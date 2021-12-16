село Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Старая Бинарадка

Красноярский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Ставропольский уезд
2045Старая Бинарадка (Енаратка), с. удел.при р. Старой Бинарадке.502520010101120Церковь православная 1. Училище. Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Старо-Бинарадская волость
1297. Ст. Бинарадка, село бывшее удельное, при речке Бинарадке, дворов 330, жителей 2665, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, школа, п Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Старо-Бинарадская волость
село Старая-Бинарадка2921943231260396439857949[...]

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Ставропольский уезд, Старо-Бинарадская волость
С. Старая Бинарадка. Б. удел. Мордва и русск. Правосл.1195Р. Бинарадка674973022072310

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Красноярский район
57017Старая Бинарадкасело53°35'с.ш.49°57'в.д.N-39-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Красноярский муниципальный район, Сельское поселение Старая Бинарадка
36628428101с Старая Бинарадкасело

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