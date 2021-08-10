Савельева (Кайкова Елизарова) Антонина (Тося) Ивановна 08.08.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савельева (Кайкова Елизарова) Антонина (Тося) Ивановна

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Место рождения

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

08.08.1930

Дата смерти

10.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1930

Отец: Кайков Иван Степанов

Мать: Кайкова (Боброва) Прасковья Никитична

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калач (Савельева) Галина Геннадиевна

Отец ребёнка: Савельев Геннадий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Геннадий Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смена фамилии
1935
Удочерили, стала Антонина Елизарова
Рождение ребёнка
03.09.1958

Сын: Савельев Виктор Геннадиевич

Отец ребёнка: Савельев Геннадий Алексеевич

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
10.08.2021

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