Савельева (Кайкова Елизарова) Антонина (Тося) Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.08.1930
Дата смерти10.08.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калач (Савельева) Галина Геннадиевна
Отец ребёнка: Савельев Геннадий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смена фамилии
1935
Удочерили, стала Антонина Елизарова
Рождение ребёнка
03.09.1958
Сын: Савельев Виктор Геннадиевич
Отец ребёнка: Савельев Геннадий Алексеевич
Смерть
10.08.2021