Савельев Геннадий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1931
Дата смерти05.02.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.09.1958
Сын: Савельев Виктор Геннадиевич
Мать ребёнка: Савельева Антонина (Тося) Ивановна
Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калач Галина Геннадиевна
Мать ребёнка: Савельева Антонина (Тося) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.02.2014