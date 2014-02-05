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Савельев Геннадий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1931

Дата смерти

05.02.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1958

Сын: Савельев Виктор Геннадиевич

Мать ребёнка: Савельева Антонина (Тося) Ивановна

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калач Галина Геннадиевна

Мать ребёнка: Савельева Антонина (Тося) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Антонина (Тося) Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.02.2014
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