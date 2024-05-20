Манакова (Кайкова) Мария Ивановна 17.07.1914 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Манакова (Кайкова) Мария Ивановна

Место рождения

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

17.07.1914 ст.

Дата смерти

25.09.1965

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1914 ст.

Отец: Кайков Иван Степанов

Мать: Кайкова (Боброва) Прасковья Никитична

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Восприемники: мещ. Александр Федоров Елизаров и с. Шиловки кр. дев. Надежда Никитина Боброва протоирий Христофор Боголюбов и псаломщик Александр Ивановский ф. 134 оп. 39 д. 250 лл. 330
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манаков Константин Иванович

Крещение
20.07.1914 ст.
Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Манакова Валентина Константиновна

Отец ребёнка: Манаков Константин Иванович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Манаков Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Манаков Константин Иванович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Манаков Борис Константинович

Отец ребёнка: Манаков Константин Иванович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Манакова Галина Константиновна

Отец ребёнка: Манаков Константин Иванович

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Манакова Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Манаков Константин Иванович

Рождение ребёнка
1947

Сын: Манаков Константин Константинович

Отец ребёнка: Манаков Константин Иванович

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Манакова Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Манаков Константин Иванович

Смерть
25.09.1965
Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

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