Манакова (Кайкова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.07.1914 ст.
Дата смерти25.09.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.07.1914 ст.
Восприемники: мещ. Александр Федоров Елизаров и с. Шиловки кр. дев. Надежда Никитина Боброва протоирий Христофор Боголюбов и псаломщик Александр Ивановский ф. 134 оп. 39 д. 250 лл. 330
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
20.07.1914 ст.
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Манакова Валентина Константиновна
Отец ребёнка: Манаков Константин Иванович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Манаков Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Манаков Константин Иванович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Манаков Борис Константинович
Отец ребёнка: Манаков Константин Иванович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Манакова Галина Константиновна
Отец ребёнка: Манаков Константин Иванович
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Манакова Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Манаков Константин Иванович
Рождение ребёнка
1947
Сын: Манаков Константин Константинович
Отец ребёнка: Манаков Константин Иванович
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Манакова Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Манаков Константин Иванович
Смерть
25.09.1965