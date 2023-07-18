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Манакова Галина Ивановна
Манакова Галина Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1941
Пол
Женский
Отец
Манаков Константин Иванович
Мать
Кайкова Мария Ивановна
1914 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Манаков Константин Иванович
Мать:
Кайкова Мария Ивановна
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