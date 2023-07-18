Манакова Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанакова Галина Ивановна

Манакова Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Манаков Константин Иванович

Мать: Кайкова Мария Ивановна