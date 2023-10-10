Тихомирова (Морозова) Ольга Эсперовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова (Морозова) Ольга Эсперовна

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Место рождения

Натальино, Буйский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

21.06.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1882 ст.

Отец: Морозов Эспер Петрович

Мать: Морозова Матрёна Ивановна

Натальино, Буйский муниципальный район, Костромская область
Родители: Чудцовской волости деревни Натальина крестьянин-собственник Эспер Петрович Морозов и законная жена его Матрёна Ивановна. Крестные: Приписанный к городу Буй в мещанство проживающий в прих... Показать все
Крещение
22.06.1882 ст.
Николо-Чудца, Буйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
17.02.1910 ст.

Муж: Тихомиров Сергей Александрович

Высоко, Тормановская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1913 ст.

Сын: Тихомиров Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Тихомиров Сергей Александрович

Высоко, Тормановская волость, Солигаличский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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