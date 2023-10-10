Тихомирова (Морозова) Ольга Эсперовна
Место рождения
Дата рождения21.06.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
21.06.1882 ст.
Отец: Морозов Эспер Петрович
Родители: Чудцовской волости деревни Натальина крестьянин-собственник Эспер Петрович Морозов и законная жена его Матрёна Ивановна. Крестные: Приписанный к городу Буй в мещанство проживающий в прих... Показать все
Крещение
22.06.1882 ст.
Николо-Чудца, Буйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
17.02.1910 ст.
Рождение ребёнка
25.10.1913 ст.
Сын: Тихомиров Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Тихомиров Сергей Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно