Морозов Эспер Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: Морозов Петр Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1877 ст.
Свидетели. По жениху: дворянин деревни <...тина> Николай Семенович Сальков и деревни Кузнецова крестьянин-собственник Андрей Лукьянович Лебедев. По невесте: Вологодской епархии Грязовецкого уезда пр... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1881
Сын: Морозов Владимир Эсперович
Мать ребёнка: Морозова Матрёна Ивановна
Рождение ребёнка
21.06.1882 ст.
Дочь: Тихомирова Ольга Эсперовна
Мать ребёнка: Морозова Матрёна Ивановна
Родители: Чудцовской волости деревни Натальина крестьянин-собственник Эспер Петрович Морозов и законная жена его Матрёна Ивановна. Крестные: Приписанный к городу Буй в мещанство проживающий в прих... Показать все
Рождение ребёнка
29.10.1885 ст.
Сын: Морозов Николай Эсперович
Мать ребёнка: Морозова Матрёна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно