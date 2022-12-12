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Морозов Эспер Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Морозов Петр Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1877 ст.

Жена: Морозова Матрёна Ивановна

Свидетели. По жениху: дворянин деревни <...тина> Николай Семенович Сальков и деревни Кузнецова крестьянин-собственник Андрей Лукьянович Лебедев. По невесте: Вологодской епархии Грязовецкого уезда пр... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1881

Сын: Морозов Владимир Эсперович

Мать ребёнка: Морозова Матрёна Ивановна

Рождение ребёнка
21.06.1882 ст.

Дочь: Тихомирова Ольга Эсперовна

Мать ребёнка: Морозова Матрёна Ивановна

Натальино, Буйский муниципальный район, Костромская область
Родители: Чудцовской волости деревни Натальина крестьянин-собственник Эспер Петрович Морозов и законная жена его Матрёна Ивановна. Крестные: Приписанный к городу Буй в мещанство проживающий в прих... Показать все
Рождение ребёнка
29.10.1885 ст.

Сын: Морозов Николай Эсперович

Мать ребёнка: Морозова Матрёна Ивановна

Натальино, Буйский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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