Тихомиров Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения25.10.1913 ст.
Дата смерти?.06.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
27.10.1913
Рождение
25.10.1913 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тихомирова Нина Ивановна
Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
Холопово, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Учитель
Смерть
?.06.1942