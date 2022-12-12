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Тихомиров Николай Сергеевич

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Место рождения

Высоко, Тормановская волость, Солигаличский уезд

Дата рождения

25.10.1913 ст.

Дата смерти

?.06.1942

Пол

Мужской

Отец

Около 1886 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Крещение
27.10.1913
Рождение
25.10.1913 ст.

Отец: Тихомиров Сергей Александрович

Мать: Тихомирова Ольга Эсперовна

Высоко, Тормановская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихомирова Нина Ивановна

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
Холопово, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Учитель
Смерть
?.06.1942
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