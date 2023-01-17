Тихомирова (Румянцева) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.01.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тихомиров Николай Сергеевич
Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно