Тихомирова (Румянцева) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова (Румянцева) Нина Ивановна

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Место рождения

Тарасов Дор, Верховская волость, Солигаличский уезд

Дата рождения

01.01.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1916

Отец: Румянцев Иван Васильевич

Мать: Румянцева Прасковья Андреевна

Тарасов Дор, Верховская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихомиров Николай Сергеевич

Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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