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Тихомиров Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Тихомиров Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1910 ст.

Жена: Тихомирова Ольга Эсперовна

Высоко, Тормановская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1913 ст.

Сын: Тихомиров Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Тихомирова Ольга Эсперовна

Высоко, Тормановская волость, Солигаличский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Похороны
Неизвестно
Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
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