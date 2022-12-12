Тихомиров Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Тихомиров Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1910 ст.
Рождение ребёнка
25.10.1913 ст.
Сын: Тихомиров Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Тихомирова Ольга Эсперовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно