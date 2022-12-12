Морозова (Москвина) Матрёна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти06.12.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Москвин Иван Ефимович
Мать: Москвина Елена
Бракосочетание
21.01.1877 ст.
Свидетели. По жениху: дворянин деревни <...тина> Николай Семенович Сальков и деревни Кузнецова крестьянин-собственник Андрей Лукьянович Лебедев. По невесте: Вологодской епархии Грязовецкого уезда пр... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1881
Сын: Морозов Владимир Эсперович
Отец ребёнка: Морозов Эспер Петрович
Рождение ребёнка
21.06.1882 ст.
Дочь: Тихомирова Ольга Эсперовна
Отец ребёнка: Морозов Эспер Петрович
Родители: Чудцовской волости деревни Натальина крестьянин-собственник Эспер Петрович Морозов и законная жена его Матрёна Ивановна. Крестные: Приписанный к городу Буй в мещанство проживающий в прих... Показать все
Рождение ребёнка
29.10.1885 ст.
Сын: Морозов Николай Эсперович
Отец ребёнка: Морозов Эспер Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.12.1894
Похороны
08.12.1894