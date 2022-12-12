Морозова (Москвина) Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Москвина) Матрёна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

06.12.1894

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Москвин Иван Ефимович

Мать: Москвина Елена

Бракосочетание
21.01.1877 ст.

Муж: Морозов Эспер Петрович

Свидетели. По жениху: дворянин деревни <...тина> Николай Семенович Сальков и деревни Кузнецова крестьянин-собственник Андрей Лукьянович Лебедев. По невесте: Вологодской епархии Грязовецкого уезда пр... Показать все
Рождение ребёнка
12.07.1881

Сын: Морозов Владимир Эсперович

Отец ребёнка: Морозов Эспер Петрович

Рождение ребёнка
21.06.1882 ст.

Дочь: Тихомирова Ольга Эсперовна

Отец ребёнка: Морозов Эспер Петрович

Натальино, Буйский муниципальный район, Костромская область
Родители: Чудцовской волости деревни Натальина крестьянин-собственник Эспер Петрович Морозов и законная жена его Матрёна Ивановна. Крестные: Приписанный к городу Буй в мещанство проживающий в прих... Показать все
Рождение ребёнка
29.10.1885 ст.

Сын: Морозов Николай Эсперович

Отец ребёнка: Морозов Эспер Петрович

Натальино, Буйский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.12.1894
Похороны
08.12.1894
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