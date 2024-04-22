Бочкарев Сысой Никитович
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1718
Отец: Бочкарев Никита Иванович
В РС 1719 года - 1 год. 101) Октября в 29 день паш. кр. Иван Бочкарев 80 лет, у него дети: Никита 40 лет, живёт своим двором, а государеву пашню пашет и потуг платит с отцом вместе, Кирило 34 года, Фё... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Ваулина Фекла Сысоевна
В РС 1782 года - 46 лет. ГАЗК. Ф. 1. Оп. 1(об). Д. 17511. Датировка: 1782 г. Ревизская сказка заводских крестьян Ундинской слободы . Иван Афанасьев сын Ваулин 27 46 У него жена Фекла Сысоева доч... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Колобова Настасья Сысоевна
В РС 1782 года - 43 года. ГАЗК. Ф. 1. Оп. 1(об). Д. 17511. Датировка: 1782 г. Ревизская сказка заводских крестьян Деревня Лескова Антон Евсеев сын Колобов 23 42 У него жена Настасья Сысоева дочь, взя... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1740
примерный год
Рождение ребёнка
15.09.1750 ст.
Дочь: Бочкарева Неизвестно Сысоевна
№65. 15-го У крестьянина Сысоя Бочкарева сын Никита дочь (имя не указано) близнята. ГАЗК. Ф.282, оп.1, д.1., л. 455 Ундинской слободы Николаевской церкви
Рождение ребёнка
15.09.1750 ст.
№65. 15-го У крестьянина Сысоя Бочкарева сын Никита дочь (имя не указано) близнята. ГАЗК. Ф.282, оп.1, д.1., л. 455 Ундинской слободы Николаевской церкви
Рождение ребёнка
04.12.1752 ст.
№ 68. 4-го У крестьянина Сысоя Бочкарева сын Иван. ГАЗК. Ф.282, оп.1, д.1., л. 551 об. МК Ундинской слободы Николаевской церкви
Рождение ребёнка
Около 1757
год примерный В 1792 году (4 года не исповедовался). Деревня Бочкарево ГАЗК Ф.282 Оп.1 Д.64 (Списки неисповедавшихся и не бывших на причастии, а также духовные и их домашние церквей Нерчинского духов... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Димова Марфа Сысоевна
В РС 1782 года - 20 лет. ГАЗК. Ф. 1. Оп. 1(об). Д. 17511. Датировка: 1782 г. Ревизская сказка заводских крестьян Деревня Усть-Ягьинская Василей Екимов сын Димов 61 умре в 1768 году У него сын, написан... Показать все
Смерть
Неизвестно