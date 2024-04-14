Колобова (Бочкарева) Настасья Сысоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобова (Бочкарева) Настасья Сысоевна

Место рождения

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Бочкарев Сысой Никитович

Мать: не указана

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
В РС 1782 года - 43 года. ГАЗК. Ф. 1. Оп. 1(об). Д. 17511. Датировка: 1782 г. Ревизская сказка заводских крестьян Деревня Лескова Антон Евсеев сын Колобов 23 42 У него жена Настасья Сысоева дочь, взя... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1764

Муж: Колобов Антон Евсеевич

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Колобов Василий Антонович

Отец ребёнка: Колобов Антон Евсеевич

Лесково, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
В РС 1782 года - 18 лет. ГАЗК. Ф. 1. Оп. 1(об). Д. 17511. Датировка: 1782 г. Ревизская сказка заводских крестьян Деревня Лескова Антон Евсеев сын Колобов 23 42 У него жена Настасья Сысоева дочь, взят... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1769

Дочь: Колобова Маремьяна Антоновна

Отец ребёнка: Колобов Антон Евсеевич

Лесково, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
В РС 1782 года - 13 лет. ГАЗК. Ф. 1. Оп. 1(об). Д. 17511. Датировка: 1782 г. Ревизская сказка заводских крестьян Деревня Лескова Антон Евсеев сын Колобов 23 42 У него жена Настасья Сысоева дочь, взят... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Колобова Федосья Антоновна

Отец ребёнка: Колобов Антон Евсеевич

Лесково, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
В РС 1782 года - 11 лет. ГАЗК. Ф. 1. Оп. 1(об). Д. 17511. Датировка: 1782 г. Ревизская сказка заводских крестьян Деревня Лескова Антон Евсеев сын Колобов 23 42 У него жена Настасья Сысоева дочь, взят... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Колобов Петр Антонович

Отец ребёнка: Колобов Антон Евсеевич

Лесково, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
В РС 1782 года - 4 года. ГАЗК. Ф. 1. Оп. 1(об). Д. 17511. Датировка: 1782 г. Ревизская сказка заводских крестьян Деревня Лескова Антон Евсеев сын Колобов 23 42 У него жена Настасья Сысоева дочь, взят... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Колобова Фекла Антоновна

Отец ребёнка: Колобов Антон Евсеевич

Лесково, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
В РС 1782 года - 2 года. ГАЗК. Ф. 1. Оп. 1(об). Д. 17511. Датировка: 1782 г. Ревизская сказка заводских крестьян Деревня Лескова Антон Евсеев сын Колобов 23 42 У него жена Настасья Сысоева дочь, взят... Показать все
Смерть
Неизвестно

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