Колобова (Бочкарева) Настасья Сысоевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1739
Отец: Бочкарев Сысой Никитович
Мать: не указана
В РС 1782 года - 43 года. ГАЗК. Ф. 1. Оп. 1(об). Д. 17511. Датировка: 1782 г. Ревизская сказка заводских крестьян Деревня Лескова Антон Евсеев сын Колобов 23 42 У него жена Настасья Сысоева дочь, взя... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1764
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Колобов Василий Антонович
Отец ребёнка: Колобов Антон Евсеевич
В РС 1782 года - 18 лет. ГАЗК. Ф. 1. Оп. 1(об). Д. 17511. Датировка: 1782 г. Ревизская сказка заводских крестьян Деревня Лескова Антон Евсеев сын Колобов 23 42 У него жена Настасья Сысоева дочь, взят... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1769
Дочь: Колобова Маремьяна Антоновна
Отец ребёнка: Колобов Антон Евсеевич
В РС 1782 года - 13 лет. ГАЗК. Ф. 1. Оп. 1(об). Д. 17511. Датировка: 1782 г. Ревизская сказка заводских крестьян Деревня Лескова Антон Евсеев сын Колобов 23 42 У него жена Настасья Сысоева дочь, взят... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Колобова Федосья Антоновна
Отец ребёнка: Колобов Антон Евсеевич
В РС 1782 года - 11 лет. ГАЗК. Ф. 1. Оп. 1(об). Д. 17511. Датировка: 1782 г. Ревизская сказка заводских крестьян Деревня Лескова Антон Евсеев сын Колобов 23 42 У него жена Настасья Сысоева дочь, взят... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Колобов Антон Евсеевич
В РС 1782 года - 4 года. ГАЗК. Ф. 1. Оп. 1(об). Д. 17511. Датировка: 1782 г. Ревизская сказка заводских крестьян Деревня Лескова Антон Евсеев сын Колобов 23 42 У него жена Настасья Сысоева дочь, взят... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Колобова Фекла Антоновна
Отец ребёнка: Колобов Антон Евсеевич
В РС 1782 года - 2 года. ГАЗК. Ф. 1. Оп. 1(об). Д. 17511. Датировка: 1782 г. Ревизская сказка заводских крестьян Деревня Лескова Антон Евсеев сын Колобов 23 42 У него жена Настасья Сысоева дочь, взят... Показать все
Смерть
Неизвестно