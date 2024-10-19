Бочкарев Кирило Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1685
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1685
Отец: Бочкарев Иван Васильевич
Мать: Бочкарева Ирина
В РС 1719 года - 34 года. 101) Октября в 29 день паш. кр. Иван Бочкарев 80 лет, у него дети: Никита 40 лет, живёт своим двором, а государеву пашню пашет и потуг платит с отцом вместе, Кирило 34 года, ... Показать все
Место жительства
С 1697
по аналогии с братьями
Упоминание
21.12.1699 ст.
Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Ивашко Васильев Бочкарев з женою Оринкою з детьми Юдкою Филкою Миткою Кирюшкою з дочерью Агашкою в Нерчинску. А дети ево Якушко Тишка дочь Дашка идучи дорогою померли. Араминские Слободы Роспись нерчи... Показать все
Рождение ребёнка
04.04.1724 ст.
Сын: Бочкарев Терентий Кириллович
Мать ребёнка: не указана
9. У пашенного Кирила Бочкарева сын Терентий ГАЗК. Ф.282, оп.1, д.1. Книга Нерчинского уезду Ундинской слободы церкви Николаевской
Смерть
Неизвестно