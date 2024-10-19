Бочкарев Кирило Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБочкарев Кирило Иванович

Бочкарев Кирило Иванович

Место рождения

Слобода, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: Бочкарев Иван Васильевич

Мать: Бочкарева Ирина

Слобода, Первоуральск, Свердловская область
В РС 1719 года - 34 года. 101) Октября в 29 день паш. кр. Иван Бочкарев 80 лет, у него дети: Никита 40 лет, живёт своим двором, а государеву пашню пашет и потуг платит с отцом вместе, Кирило 34 года, ... Показать все
Место жительства
С 1697
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
по аналогии с братьями
Упоминание
21.12.1699 ст.
Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Ивашко Васильев Бочкарев з женою Оринкою з детьми Юдкою Филкою Миткою Кирюшкою з дочерью Агашкою в Нерчинску. А дети ево Якушко Тишка дочь Дашка идучи дорогою померли. Араминские Слободы Роспись нерчи... Показать все
Рождение ребёнка
04.04.1724 ст.

Сын: Бочкарев Терентий Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
9. У пашенного Кирила Бочкарева сын Терентий ГАЗК. Ф.282, оп.1, д.1. Книга Нерчинского уезду Ундинской слободы церкви Николаевской
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.