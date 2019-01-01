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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2199Уткинское, сел.при р. Чусовой.752181245258Церковь православная 1. Пристань.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
493. Уткинское, село бывшее государственное, при реке Чусовой, дворов 109, жителей 545, церковь православная, 2 лавки, пристань
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
3) с. Уткинская Слобода (Уткинское, Слобода или Утка Государева), на р. Чусовой, прав. церк., зем. шк., распл.2-е Уткинское общество232286292Мастеровые каз. заводовъПравославныеРусские763
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
692786Слободасело57°01'с.ш.59°33'в.д.O-40-108
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65753000246с Слободасело