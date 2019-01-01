город Нерчинск, город Нерчинск, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Нерчинск

Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Нерчинский округ
532Нерчинск, окружной город, расположен на левом берегу р. Нерчи, в 3-х верстах выше впадения ее в р. Шилку. От г. Читы: 300 верст. Церквей 3, учебных заведений 6, публичная Показать все 4123

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Забайкальская область, Нерчинский округ
город Нерчинск

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Нерчинский район
12086Нерчинскгород51°58'116°35'M-50-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Нерчинский муниципальный район, Нерчинское городское поселение
76628101001г Нерчинскгород
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