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Бочкарев Михаил Сысоевич

Место рождения

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Бочкарев Сысой Никитович

Мать: не указана

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
примерный год
Бракосочетание
17.12.1759 ст.

Жена: Бочкарева Анна Дмитриевна

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
прошение. лист 130 ... приходу Ундинской слободы от крестьян Михаила Сысоева сына Бочкарева .. и засватались: Бочкарев из приходу Городищенской слободы казака Дмитрея Моторина на дочере ево девице Анн... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Лопатина Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Бочкарева Анна Дмитриевна

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Бочкарев Самойло Михайлович

Мать ребёнка: Бочкарева Анна Дмитриевна

Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1825 года Кутомарской Екатерининской церкви - 58 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 191., стр. 607. № 351 В ИВ 1849 года - 102 года?. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 3. №... Показать все
Восприемник
01.01.1786 ст.
№2 У крестьянина Данила Козулина дочь Сигклитикия, у нея восприемники были отцем крестьянин Михайло Бочкарев, матерью крестьянина Ивана Козулина дочь девица Екатерина. Метрическая книга Дучарской Бл... Показать все
Смерть
Неизвестно
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