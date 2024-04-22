Бочкарев Михаил Сысоевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1740
Отец: Бочкарев Сысой Никитович
примерный год
Бракосочетание
17.12.1759 ст.
прошение. лист 130 ... приходу Ундинской слободы от крестьян Михаила Сысоева сына Бочкарева .. и засватались: Бочкарев из приходу Городищенской слободы казака Дмитрея Моторина на дочере ево девице Анн... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Лопатина Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Бочкарева Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Бочкарев Самойло Михайлович
Мать ребёнка: Бочкарева Анна Дмитриевна
В ИВ 1825 года Кутомарской Екатерининской церкви - 58 лет. Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 191., стр. 607. № 351 В ИВ 1849 года - 102 года?. (Быркинская церковь) Осн.: ГАЗК ф.282, оп. 1, д. 1054., л. 3. №... Показать все
Восприемник
01.01.1786 ст.
№2 У крестьянина Данила Козулина дочь Сигклитикия, у нея восприемники были отцем крестьянин Михайло Бочкарев, матерью крестьянина Ивана Козулина дочь девица Екатерина. Метрическая книга Дучарской Бл... Показать все
Смерть
Неизвестно