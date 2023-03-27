Шемякин Василий Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Военная служба
1782
Перново ( Пярну )
солдат-артиллерист (канонир)
Получение воинского звания/чина
1822
подполковник
Работа или профессия
1824
Житомир
Волынская казенная палата|контролер
Демобилизация
1824
Получение воинского звания/чина
1830
надворный советник
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шемякин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Шемякина Павлина Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шемякина Павлина Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Награда
Неизвестно
Орден Св.Анны 3 ст.
Награда
Неизвестно
Орден Св. Анны 4 ст.
Смерть
1844