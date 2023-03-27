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Шемякин Василий Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Шемякин Фома Евдокимович

Мать: Шемякина Евгения Ивановна

Военная служба
1782
Перново ( Пярну )
солдат-артиллерист (канонир)
Получение воинского звания/чина
1822
подполковник
Работа или профессия
1824
Житомир
Волынская казенная палата|контролер
Демобилизация
1824
Получение воинского звания/чина
1830
надворный советник
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемякин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Шемякина Павлина Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемякин Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Шемякина Павлина Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемякина Павлина Осиповна

Награда
Неизвестно
Орден Св.Анны 3 ст.
Награда
Неизвестно
Орден Св. Анны 4 ст.
Смерть
1844
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