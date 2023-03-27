Шемякина Евгения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Шемякин Фома Евдокимович
Рождение ребёнка
1785
Сын: Шемякин Иван Фомич
Отец ребёнка: Шемякин Фома Евдокимович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Шемякин Сергей Фомич
Отец ребёнка: Шемякин Фома Евдокимович
г.Пярну ( тогда Перново Лифляндской губ-ии)
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Шемякин Фома Евдокимович