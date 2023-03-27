Шемякина Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШемякина Евгения Ивановна

Шемякина Евгения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Шемякин Василий Фомич

Отец ребёнка: Шемякин Фома Евдокимович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Шемякин Иван Фомич

Отец ребёнка: Шемякин Фома Евдокимович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Шемякин Сергей Фомич

Отец ребёнка: Шемякин Фома Евдокимович

г.Пярну ( тогда Перново Лифляндской губ-ии)
Рождение ребёнка
1794

Сын: Шемякин Александр Фомич

Отец ребёнка: Шемякин Фома Евдокимович