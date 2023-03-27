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Шемякин Сергей Фомич

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Место рождения

г.Пярну ( тогда Перново Лифляндской губ-ии)

Дата рождения

1792

Дата смерти

30.03.1855

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Шемякин Фома Евдокимович

Мать: Шемякина Евгения Ивановна

г.Пярну ( тогда Перново Лифляндской губ-ии)
Военная служба
1812
Перново (Пярну)
канонир
Военная служба
?.03.1814
Париж
вместе с Русскими войсками вошел в Париж
Рождение ребёнка
1823

Сын: Шемякин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Шемякина ?

Севастополь
Военная служба
1823
Севастополь
служба в Ахтиярском гарнизоне в крепостной артиллерии
Получение воинского звания/чина
1826
Анапа
«Зa отличие в сражении при осаде и покорении турецкой крепости Анапа в 1826 г."был произведен в подпоручики
Рождение ребёнка
1828

Сын: Шемякин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Шемякина ?

Получение воинского звания/чина
1833
Севастополь
Поручик
Получение воинского звания/чина
1840
Севастополь
каитан
Военная служба
1854
Севастополь
участвовал в войне 1854-1855 годов, был защитником Севастополя, командовал батареей № 26, упоминаемой как батарея Шемякина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шемякина ?

Награда
Неизвестно
Севастополь
«Зa отличное усердие и труды по построению в Севастополе артиллерийского двора ему Всемилостивейше пожалован Бриллиантовый перстень, за похвальный поступок, оказанный им при спасении баркаса с людьми ... Показать все
Смерть
30.03.1855
Севастопль
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