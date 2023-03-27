Шемякин Сергей Фомич
Место рожденияг.Пярну ( тогда Перново Лифляндской губ-ии)
Дата рождения1792
Дата смерти30.03.1855
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
г.Пярну ( тогда Перново Лифляндской губ-ии)
Военная служба
1812
Перново (Пярну)
канонир
Военная служба
?.03.1814
Париж
вместе с Русскими войсками вошел в Париж
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Шемякина ?
Севастополь
Военная служба
1823
Севастополь
служба в Ахтиярском гарнизоне в крепостной артиллерии
Получение воинского звания/чина
1826
Анапа
«Зa отличие в сражении при осаде и покорении турецкой крепости Анапа в 1826 г."был произведен в подпоручики
Рождение ребёнка
1828
Сын: Шемякин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Шемякина ?
Получение воинского звания/чина
1833
Севастополь
Поручик
Получение воинского звания/чина
1840
Севастополь
каитан
Военная служба
1854
Севастополь
участвовал в войне 1854-1855 годов, был защитником Севастополя, командовал батареей № 26, упоминаемой как батарея Шемякина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шемякина ?
Награда
Неизвестно
Севастополь
«Зa отличное усердие и труды по построению в Севастополе артиллерийского двора ему Всемилостивейше пожалован Бриллиантовый перстень, за похвальный поступок, оказанный им при спасении баркаса с людьми ... Показать все
Смерть
30.03.1855
Севастопль