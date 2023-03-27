Шемякин Фома Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемякин Фома Евдокимович

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Место рождения

г.Пярну ( тогда Перново Лифляндской губ-ии)

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Около 1800

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Пярну ( тогда Перново Лифляндской губ-ии)
Рождение ребёнка
1762

Сын: Шемякин Василий Фомич

Мать ребёнка: Шемякина Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Шемякин Иван Фомич

Мать ребёнка: Шемякина Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Шемякин Сергей Фомич

Мать ребёнка: Шемякина Евгения Ивановна

г.Пярну ( тогда Перново Лифляндской губ-ии)
Рождение ребёнка
1794

Сын: Шемякин Александр Фомич

Мать ребёнка: Шемякина Евгения Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Солдат - артиллерист
Смерть
Около 1800
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