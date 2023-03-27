Шемякин Фома Евдокимович
Место рожденияг.Пярну ( тогда Перново Лифляндской губ-ии)
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиОколо 1800
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Пярну ( тогда Перново Лифляндской губ-ии)
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Шемякина Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Шемякин Иван Фомич
Мать ребёнка: Шемякина Евгения Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Шемякин Сергей Фомич
Мать ребёнка: Шемякина Евгения Ивановна
г.Пярну ( тогда Перново Лифляндской губ-ии)
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Шемякина Евгения Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Солдат - артиллерист
Смерть
Около 1800