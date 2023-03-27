Шемякина Павлина Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемякина Павлина Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемякин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Шемякин Василий Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шемякин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Шемякин Василий Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемякин Василий Фомич

Смерть
Неизвестно