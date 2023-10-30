Мальцева (Терещенко) Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Терещенко) Татьяна Анатольевна

Место рождения

Джанкой, Джанкой, Республика Крым

Дата рождения

10.09.1958

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1958

Отец: Терещенко Анатолий Дмитриевич

Мать: Терещенко Валентина Ивановна

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Место жительства
С 1958
Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Бракосочетание
Между 1974 и 1980

Муж: Биливский Виталий Петрович

Бракосочетание
Между 1979 и 1989

Муж: Мальцев Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
15.10.1980

Дочь: Мамутова Елена Витальевна

Отец ребёнка: Биливский Виталий Петрович

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Рождение ребёнка
13.04.1989

Дочь: Соловьёва Анна Анатольевна

Отец ребёнка: Мальцев Анатолий Васильевич

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
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