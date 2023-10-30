Мальцева (Терещенко) Татьяна Анатольевна
Место рождения
Дата рождения10.09.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1958
Место жительства
С 1958
Бракосочетание
Между 1974 и 1980
Бракосочетание
Между 1979 и 1989
Рождение ребёнка
15.10.1980
Дочь: Мамутова Елена Витальевна
Отец ребёнка: Биливский Виталий Петрович
Рождение ребёнка
13.04.1989
Дочь: Соловьёва Анна Анатольевна
Отец ребёнка: Мальцев Анатолий Васильевич