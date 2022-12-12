Соловьёва (Мальцева) Анна Анатольевна
Место рождения
Дата рождения13.04.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1989
Бракосочетание
Между 2005 и 2008
Рождение ребёнка
18.12.2008
Сын: Соловьёв Данила Витальевич
Отец ребёнка: Соловьёв Виталий Валентинович
Рождение ребёнка
18.07.2016
Дочь: Соловьёва Дарина Витальевна
Отец ребёнка: Соловьёв Виталий Валентинович
Место жительства
Неизвестно