Соловьёва (Мальцева) Анна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва (Мальцева) Анна Анатольевна

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Место рождения

Джанкой, Джанкой, Республика Крым

Дата рождения

13.04.1989

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1989

Отец: Мальцев Анатолий Васильевич

Мать: Мальцева Татьяна Анатольевна

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Бракосочетание
Между 2005 и 2008

Муж: Соловьёв Виталий Валентинович

Рождение ребёнка
18.12.2008

Сын: Соловьёв Данила Витальевич

Отец ребёнка: Соловьёв Виталий Валентинович

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Рождение ребёнка
18.07.2016

Дочь: Соловьёва Дарина Витальевна

Отец ребёнка: Соловьёв Виталий Валентинович

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Место жительства
Неизвестно
Джанкой, Джанкой, Республика Крым
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