Соловьёв Виталий Валентинович
Место рождения
Дата рождения26.06.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1983
Бракосочетание
Между 2005 и 2008
Рождение ребёнка
18.12.2008
Сын: Соловьёв Данила Витальевич
Мать ребёнка: Соловьёва Анна Анатольевна
Рождение ребёнка
18.07.2016
Дочь: Соловьёва Дарина Витальевна
Мать ребёнка: Соловьёва Анна Анатольевна