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Соловьёв Виталий Валентинович

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Место рождения

Зерновое, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

26.06.1983

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Зерновое, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
Место жительства
С 1983
Зерновое, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Между 2005 и 2008

Жена: Соловьёва Анна Анатольевна

Рождение ребёнка
18.12.2008

Сын: Соловьёв Данила Витальевич

Мать ребёнка: Соловьёва Анна Анатольевна

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Рождение ребёнка
18.07.2016

Дочь: Соловьёва Дарина Витальевна

Мать ребёнка: Соловьёва Анна Анатольевна

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
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