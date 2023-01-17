Мамутова (Биливская) Елена Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамутова (Биливская) Елена Витальевна

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Место рождения

Джанкой, Джанкой, Республика Крым

Дата рождения

15.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1980

Отец: Биливский Виталий Петрович

Мать: Мальцева Татьяна Анатольевна

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Место жительства
С 1980
Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Бракосочетание
Между 1996 и 2004

Муж: Мамутов Таир Фекретович

Рождение ребёнка
26.11.2004

Дочь: Мамутова Медина Таировна

Отец ребёнка: Мамутов Таир Фекретович

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Рождение ребёнка
19.12.2014

Сын: Мамутов Тимур Таирович

Отец ребёнка: Мамутов Таир Фекретович

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Рождение ребёнка
19.12.2014

Сын: Мамутов Эмин Таирович

Отец ребёнка: Мамутов Таир Фекретович

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
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