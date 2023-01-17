Мамутова (Биливская) Елена Витальевна
Место рождения
Дата рождения15.10.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1980
Место жительства
С 1980
Бракосочетание
Между 1996 и 2004
Рождение ребёнка
26.11.2004
Дочь: Мамутова Медина Таировна
Отец ребёнка: Мамутов Таир Фекретович
Рождение ребёнка
19.12.2014
Отец ребёнка: Мамутов Таир Фекретович
Рождение ребёнка
19.12.2014
Отец ребёнка: Мамутов Таир Фекретович