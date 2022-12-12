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Биливский Виталий Петрович

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Место рождения

Пригородок, Чернівецька область

Дата рождения

01.07.1958

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Пригородок, Чернівецька область
Место жительства
С 1958
Пригородок, Чернівецька область
Бракосочетание
Между 1974 и 1980

Жена: Мальцева Татьяна Анатольевна

Рождение ребёнка
15.10.1980

Дочь: Мамутова Елена Витальевна

Мать ребёнка: Мальцева Татьяна Анатольевна

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Место жительства
1998
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
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