Биливский Виталий Петрович
Место рождения
Дата рождения01.07.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1958
Бракосочетание
Между 1974 и 1980
Рождение ребёнка
15.10.1980
Дочь: Мамутова Елена Витальевна
Мать ребёнка: Мальцева Татьяна Анатольевна
Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Место жительства
1998
Симферополь, Симферополь, Республика Крым