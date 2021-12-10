Терещенко (Латышева) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терещенко (Латышева) Валентина Ивановна

Место рождения

Волошково

Дата рождения

18.09.1935

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1935

Отец: Латышев Иван Петрович

Мать: Дерко Мария Павловна

Бракосочетание
Между 1953 и 1955

Муж: Терещенко Анатолий Дмитриевич

Место жительства
С 1955
Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Рождение ребёнка
26.10.1955

Дочь: Лопоухова (Терещенко) Юлия Анатольевна

Отец ребёнка: Терещенко Анатолий Дмитриевич

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Рождение ребёнка
10.09.1958

Дочь: Мальцева (Терещенко) Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Терещенко Анатолий Дмитриевич

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Рождение ребёнка
02.05.1972

Сын: Терещенко Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Терещенко Анатолий Дмитриевич

Джанкой, Джанкой, Республика Крым

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