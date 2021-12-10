Терещенко (Латышева) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.09.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1935
Отец: Латышев Иван Петрович
Мать: Дерко Мария Павловна
Бракосочетание
Между 1953 и 1955
Место жительства
С 1955
Рождение ребёнка
26.10.1955
Дочь: Лопоухова (Терещенко) Юлия Анатольевна
Отец ребёнка: Терещенко Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.09.1958
Дочь: Мальцева (Терещенко) Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Терещенко Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.05.1972
Сын: Терещенко Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Терещенко Анатолий Дмитриевич