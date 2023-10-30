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Классен Юлий

Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

1827

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: ?

Рига, Rīga
Бракосочетание
Около 1875

Жена: Ольга Алексеевна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Классен Леонид Юльевич

Мать ребёнка: Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лауре Лидия Юльевна

Мать ребёнка: Классен Немка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мина Юльевна

Мать ребёнка: Классен Немка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Классен Владимир Юльевич

Мать ребёнка: Классен Немка

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Классен Немка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Классен Александр Юльевич

Мать ребёнка: Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Классен Константин Юльевич

Мать ребёнка: Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Классен Виктор Юльевич

Мать ребёнка: Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Классен Николай Юльевич

Мать ребёнка: Ольга Алексеевна

Смерть
1908
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
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