Классен Юлий
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти1908
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1875
Жена: Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лауре Лидия Юльевна
Мать ребёнка: Классен Немка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мина Юльевна
Мать ребёнка: Классен Немка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Классен Немка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Классен Немка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Классен Александр Юльевич
Мать ребёнка: Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Классен Константин Юльевич
Мать ребёнка: Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ольга Алексеевна
Смерть
1908