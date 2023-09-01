Классен Николай Юльевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Классен Николай Юльевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Классен Юлий

Мать: Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Классен Валентин Николаевич

Мать ребёнка: Классен Александра Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Классен Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Классен Александра Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Классен Александра Владимировна

Смерть
1942
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