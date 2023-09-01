Классен Николай Юльевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Классен Юлий
Мать: Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Классен Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Классен Александра Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Классен Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Классен Александра Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942