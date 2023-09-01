Классен Владимир Юльевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1908
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Классен Юлий
Мать: Классен Немка
Рождение ребёнка
07.06.1899
Сын: Классен Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Классен Александра Ивановна
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Классен Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Классен Константин Владимирович
Мать ребёнка: Классен Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1908