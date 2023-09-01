Классен Владимир Юльевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Классен Владимир Юльевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Классен Юлий

Мать: Классен Немка

Рождение ребёнка
07.06.1899

Сын: Классен Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Классен Александра Ивановна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Классен Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Классен Константин Владимирович

Мать ребёнка: Классен Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Классен Александра Ивановна

Смерть
1908
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