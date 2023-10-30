Юрченко (Дьяченко) Анастасия Евфимовна
Место рождения
Дата рождения21.10.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1872 ст.
Бракосочетание
10.11.1891
Рождение ребёнка
21.11.1892 ст.
Дочь: Юрченко Екатерина Ананьевна
Отец ребёнка: Юрченко Ананий Семёнович
Рождение ребёнка
05.10.1895 ст.
Дочь: Юрченко Харитина Ананьева
Отец ребёнка: Юрченко Ананий Семёнович
Рождение ребёнка
08.08.1898 ст.
Дочь: Юрченко Наталия Ананьвна
Отец ребёнка: Юрченко Ананий Семёнович
Рождение ребёнка
1908 ст.
Отец ребёнка: Юрченко Ананий Семёнович
Селивёрстово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрченко Арина Ананьевна
Отец ребёнка: Юрченко Ананий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрченко Александра Ананьевна
Отец ребёнка: Юрченко Ананий Семёнович
Смерть
Неизвестно