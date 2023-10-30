Юрченко (Дьяченко) Анастасия Евфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко (Дьяченко) Анастасия Евфимовна

Место рождения

Рябина, Сумська область

Дата рождения

21.10.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1872 ст.

Отец: Дьяченко Евфимий Фомин

Мать: Дьяченко Евфимия Григорьева

Рябина, Сумська область
Бракосочетание
10.11.1891

Муж: Юрченко Ананий Семёнович

Рябина, Сумська область
Рождение ребёнка
21.11.1892 ст.

Дочь: Юрченко Екатерина Ананьевна

Отец ребёнка: Юрченко Ананий Семёнович

Рябина, Сумська область
Рождение ребёнка
05.10.1895 ст.

Дочь: Юрченко Харитина Ананьева

Отец ребёнка: Юрченко Ананий Семёнович

Рябина, Сумська область
Рождение ребёнка
08.08.1898 ст.

Дочь: Юрченко Наталия Ананьвна

Отец ребёнка: Юрченко Ананий Семёнович

Рябина, Сумська область
Рождение ребёнка
1908 ст.

Сын: Юрченко Петр Ананьевич

Отец ребёнка: Юрченко Ананий Семёнович

Селивёрстово, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрченко Арина Ананьевна

Отец ребёнка: Юрченко Ананий Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрченко Александра Ананьевна

Отец ребёнка: Юрченко Ананий Семёнович

Смерть
Неизвестно
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