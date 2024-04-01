Дьяченко Евфимия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДьяченко Евфимия Григорьева

Дьяченко Евфимия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1839 ст.

Дата смерти

25.09.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1839 ст.

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1868 ст.

Сын: Дьяченко Лука Евфимов

Отец ребёнка: Дьяченко Евфимий Фомин

Рябина, Сумська область
Рождение ребёнка
21.10.1872 ст.

Дочь: Юрченко Анастасия Евфимовна

Отец ребёнка: Дьяченко Евфимий Фомин

Рябина, Сумська область
Рождение ребёнка
19.06.1877 ст.

Дочь: Дьяченко Агрипина Евфимова

Отец ребёнка: Дьяченко Евфимий Фомин

Рябина, Сумська область
Смерть
25.09.1909 ст.
Рябина, Сумська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close