Дьяченко Евфимия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1839 ст.
Дата смерти25.09.1909 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1839 ст.
Отец: Григорий
Рождение ребёнка
Вычислено 1868 ст.
Отец ребёнка: Дьяченко Евфимий Фомин
Рождение ребёнка
21.10.1872 ст.
Дочь: Юрченко Анастасия Евфимовна
Отец ребёнка: Дьяченко Евфимий Фомин
Рождение ребёнка
19.06.1877 ст.
Дочь: Дьяченко Агрипина Евфимова
Отец ребёнка: Дьяченко Евфимий Фомин
Смерть
25.09.1909 ст.