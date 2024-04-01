Дьяченко Лука Евфимов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1868 ст.
Бракосочетание
08.01.1886 ст.
Бракосочетание
08.01.1886 ст.
Рождение ребёнка
01.07.1887 ст.
Дочь: Иульяния Лукинична
Мать ребёнка: Дьяченко Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
18.06.1890 ст.
Дочь: Агрипина Лукинична
Мать ребёнка: Дьяченко Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
17.11.1890 ст.
Дочь: Екатерина Лукинична
Мать ребёнка: Дьяченко Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
25.01.1893 ст.
Сын: Дьяченко Павел Лукич
Мать ребёнка: Дьяченко Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
12.03.1899 ст.
Мать ребёнка: Дьяченко Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
18.09.1901 ст.
Мать ребёнка: Дьяченко Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
09.06.1904 ст.
Дочь: Марфа Лукинична
Мать ребёнка: Дьяченко Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
19.08.1905 ст.
Дочь: Мария Лукинична
Мать ребёнка: Дьяченко Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
27.03.1909 ст.
Мать ребёнка: Дьяченко Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
28.09.1916 ст.
Мать ребёнка: Дьяченко Евдокия Максимова
Смерть
Неизвестно