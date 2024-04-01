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Дьяченко Лука Евфимов

Место рождения

Рябина, Сумська область

Дата рождения

Вычислено 1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868 ст.

Отец: Дьяченко Евфимий Фомин

Мать: Дьяченко Евфимия Григорьева

Рябина, Сумська область
Бракосочетание
08.01.1886 ст.

Жена: Дьяченко Евдокия Максимова

Рябина, Сумська область
Бракосочетание
08.01.1886 ст.

Жена: Дьяченко Евдокия Максимова

Рябина, Сумська область
Рождение ребёнка
01.07.1887 ст.

Дочь: Иульяния Лукинична

Мать ребёнка: Дьяченко Евдокия Максимова

Рябина, Сумська область
Рождение ребёнка
18.06.1890 ст.

Дочь: Агрипина Лукинична

Мать ребёнка: Дьяченко Евдокия Максимова

Рябина, Сумська область
Рождение ребёнка
17.11.1890 ст.

Дочь: Екатерина Лукинична

Мать ребёнка: Дьяченко Евдокия Максимова

Рябина, Сумська область
Рождение ребёнка
25.01.1893 ст.

Сын: Дьяченко Павел Лукич

Мать ребёнка: Дьяченко Евдокия Максимова

Рябина, Сумська область
Рождение ребёнка
12.03.1899 ст.

Сын: Дьяченко Григорий Лукич

Мать ребёнка: Дьяченко Евдокия Максимова

Рябина, Сумська область
Рождение ребёнка
18.09.1901 ст.

Сын: Дьяченко Трофим Лукич

Мать ребёнка: Дьяченко Евдокия Максимова

Рябина, Сумська область
Рождение ребёнка
09.06.1904 ст.

Дочь: Марфа Лукинична

Мать ребёнка: Дьяченко Евдокия Максимова

Рябина, Сумська область
Рождение ребёнка
19.08.1905 ст.

Дочь: Мария Лукинична

Мать ребёнка: Дьяченко Евдокия Максимова

Рябина, Сумська область
Рождение ребёнка
27.03.1909 ст.

Сын: Дьяченко Стефан Лукич

Мать ребёнка: Дьяченко Евдокия Максимова

Рябина, Сумська область
Рождение ребёнка
28.09.1916 ст.

Сын: Дьяченко Александр Лукич

Мать ребёнка: Дьяченко Евдокия Максимова

Рябина, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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