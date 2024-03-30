Иващенко (Юрченко) Екатерина Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иващенко (Юрченко) Екатерина Ананьевна

Место рождения

Рябина, Сумська область

Дата рождения

21.11.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1892 ст.

Отец: Юрченко Ананий Семёнович

Мать: Юрченко (Дьяченко) Анастасия Евфимовна

Рябина, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иващенко Андрей Данилович

Отец ребёнка: Иващенко Даниил Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иващенко Илья Данилович

Отец ребёнка: Иващенко Даниил Пантелеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иващенко Алексей Данилович

Отец ребёнка: Иващенко Даниил Пантелеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иващенко Даниил Пантелеевич

Смерть
Неизвестно

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