Иващенко (Юрченко) Екатерина Ананьевна
Место рождения
Дата рождения21.11.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1892 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иващенко Андрей Данилович
Отец ребёнка: Иващенко Даниил Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иващенко Даниил Пантелеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иващенко Алексей Данилович
Отец ребёнка: Иващенко Даниил Пантелеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно