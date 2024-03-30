Юрченко Александра Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатилова Татьяна Леонидовна
Отец ребёнка: Шатилов Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатилова Евдокия Леонидовна
Отец ребёнка: Шатилов Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатилов Алексей Леонидович
Отец ребёнка: Шатилов Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шатилов Леонид
Смерть
Неизвестно