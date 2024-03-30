Юрченко Александра Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Александра Ананьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юрченко Ананий Семёнович

Мать: Юрченко (Дьяченко) Анастасия Евфимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатилова Татьяна Леонидовна

Отец ребёнка: Шатилов Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатилова Евдокия Леонидовна

Отец ребёнка: Шатилов Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатилов Алексей Леонидович

Отец ребёнка: Шатилов Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатилов Леонид

Смерть
Неизвестно

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