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Вязовкин Александр Семенович

Место рождения

Большая Ижмора, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

13.11.1912 ст.

Дата смерти

12.11.1977

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1912 ст.

Отец: Вязовкин Семен Иванович

Мать: Вязовкина Анна Леонтиевна

Большая Ижмора, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вязовкина Елена Александровна

Мать ребёнка: Кузьмина Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вязовкин Николай Александрович

Мать ребёнка: Кузьмина Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вязовкина Нина Александровна

Мать ребёнка: Кузьмина Анна Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вязовкина Мария Александровна

Мать ребёнка: Кузьмина Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вязовкин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Кузьмина Анна Тимофеевна

Смерть
12.11.1977
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
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