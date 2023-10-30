Вязовкин Александр Семенович
Место рождения
Дата рождения13.11.1912 ст.
Дата смерти12.11.1977
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1912 ст.
Отец: Вязовкин Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вязовкина Елена Александровна
Мать ребёнка: Кузьмина Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вязовкин Николай Александрович
Мать ребёнка: Кузьмина Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вязовкина Нина Александровна
Мать ребёнка: Кузьмина Анна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмина Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вязовкина Мария Александровна
Мать ребёнка: Кузьмина Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вязовкин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Кузьмина Анна Тимофеевна
Смерть
12.11.1977
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край