Кузьмина (Бучко) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмина (Бучко) Анна Тимофеевна

Кузьмина (Бучко) Анна Тимофеевна

avatar

Место рождения

Переселье, Круглянский район, Могилёвская область

Дата рождения

20.03.1920

Дата смерти

06.10.2000

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1920

Отец: Бучко Тимофей Минович

Мать: Бучко Акулина Кондратьевна

Переселье, Круглянский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вязовкин Александр Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вязовкина Нина Александровна

Отец ребёнка: Вязовкин Александр Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вязовкин Николай Александрович

Отец ребёнка: Вязовкин Александр Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вязовкин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Вязовкин Александр Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вязовкина Мария Александровна

Отец ребёнка: Вязовкин Александр Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вязовкина Елена Александровна

Отец ребёнка: Вязовкин Александр Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Алла Романовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
06.10.2000
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close