Кузьмина (Бучко) Анна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения20.03.1920
Дата смерти06.10.2000
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1920
Отец: Бучко Тимофей Минович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вязовкина Нина Александровна
Отец ребёнка: Вязовкин Александр Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вязовкин Николай Александрович
Отец ребёнка: Вязовкин Александр Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вязовкин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Вязовкин Александр Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вязовкина Мария Александровна
Отец ребёнка: Вязовкин Александр Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вязовкина Елена Александровна
Отец ребёнка: Вязовкин Александр Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Алла Романовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
06.10.2000
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край